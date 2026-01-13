В Воронежской области объявили угрозу атаки БПЛА и ракетную опасность

Губернатор региона Александр Гусев призвал жителей сохранять спокойствие

ВОРОНЕЖ, 14 января. /ТАСС/. Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов объявили на территории Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев.

"Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", - написал он в своем Telegram-канале.

Позже губернатор сообщил о введении режима ракетной опасности и отметил, что в регионе работают системы оповещения.

