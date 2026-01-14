Слюсарь: в Ростове-на-Дону после атаки БПЛА загорелись квартиры в домах

Инцидент произошел в микрорайоне Левенцовский, сообщил губернатор

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 января. /ТАСС/. В микрорайоне Левенцовский Ростова-на-Дону из-за атаки дронов загорелись квартиры в жилых домах.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Юрий Слюсарь.

"В Ростове идет отражение воздушной атаки. Все дежурно-спасательные службы приведены в готовность и оперативно выезжают для ликвидации последствий", - написал он.

Слюсарь отметил, что в западной части города спасатели тушат возгорание на одном из промобъектов. Также, по его словам, в микрорайоне Левенцовский из-за атаки загорелись квартиры в многоэтажках, туда направились дежурные бригады пожарных. Информацию о пострадавших уточняют.