В Воронежской области вновь объявили опасность атаки беспилотников

В Воронеже, Борисоглебске, Бобровском и Бутурлиновском районах работают системы оповещения

ВОРОНЕЖ, 14 января. /ТАСС/. Угроза атаки БПЛА повторно объявлена на территории Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.

"Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона вновь объявлена опасность атаки БПЛА", - написал он.

Гусев отметил, что в Воронеже, Борисоглебске, Бобровском и Бутурлиновском районах работают системы оповещения в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА.

Ранее опасность атаки беспилотников действовала в Воронежской области с 02:34 до 02:56 мск.