В Воронежской области вновь объявили опасность атаки беспилотников
Редакция сайта ТАСС
00:52
ВОРОНЕЖ, 14 января. /ТАСС/. Угроза атаки БПЛА повторно объявлена на территории Воронежской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Александр Гусев.
"Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона вновь объявлена опасность атаки БПЛА", - написал он.
Гусев отметил, что в Воронеже, Борисоглебске, Бобровском и Бутурлиновском районах работают системы оповещения в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА.
Ранее опасность атаки беспилотников действовала в Воронежской области с 02:34 до 02:56 мск.