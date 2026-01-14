В Липецкой области повторно объявляли ракетную опасность
Редакция сайта ТАСС
00:55
обновлено 01:13
МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Режим ракетной опасности вновь объявили в Липецкой области. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МЧС.
"Внимание всем! Объявлена "Ракетная опасность!" для Липецкой области", - говорится в сообщении.
Первый раз за текущую ночь ракетная опасность в регионе объявлялась с 02:18 до 03:00 мск.
Позже в пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили об отмене режима ракетной опасности.
В новость внесены изменения (04:08 мск) - добавлена информация об отмене режима ракетной опасности.