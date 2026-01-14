В Таиланде при падении строительного крана на поезд погибли 10 человек

Более 40 пострадали

Редакция сайта ТАСС

БАНГКОК, 14 января. /ТАСС/. По меньшей мере 10 человек погибли и более 40 пострадали в Таиланде в результате обрушения строительного крана на пассажирский поезд. Об этом сообщила газета Khaosod.

Инцидент произошел в провинции Накхонратчасима на северо-востоке королевства. Поезд следовал по маршруту Бангкок - Убонратчатхани. В результате столкновения состав сошел с рельсов и загорелся.

На месте происшествия работают сотрудники спасательных служб, которые пытаются вызволить заблокированных пассажиров из трех вагонов. Всего около 200 человек.

В консульском отделе посольства России в Таиланде корреспонденту ТАСС сообщили, что информация о возможных пострадавших россиянах в диппредставительство не поступала.