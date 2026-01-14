На трассе "Байкал" ограничили движение на границе Бурятии и Приангарья

Причиной стали неблагоприятные погодные условия

УЛАН-УДЭ, 14 января. /ТАСС/. Временное ограничение движения для большегрузного и пассажирского транспорта ввели на федеральной трассе "Байкал" на границе Бурятии и Иркутской области. Причина - неблагоприятные погодные условия, сообщили в Упрдор "Южный Байкал".

"14 января на участке трассы Р-258 "Байкал" с км 100 по км 356 (поселок Култук Иркутской области - станция Береговая Кабанского района Республики Бурятия) вводится временно ограничение движения для крупногабаритного грузового и пассажирского транспорта в связи с неблагоприятными погодными условиями - сильного снегопада, ограниченной видимости", - говорится в сообщении.

Ограничение введено в профилактических целях. На участке работает специализированная дорожная техника.