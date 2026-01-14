Вулкан Марапи при извержении выбросил пепел на высоту 4,5 км

Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии рекомендовал местным жителям и гостям региона соблюдать осторожность и не приближаться к кратеру вулкана в радиусе 3 км

ТОКИО, 14 января. /ТАСС/. Извержение вулкана Марапи произошло на острове Суматра в Индонезии (провинция Западная Суматра). Об этом сообщило информагентство Antara со ссылкой на наблюдательный пост.

По данным его сотрудников, пепел поднялся на высоту 1,6 тыс. м над кратером вулкана или 4 491 м над уровнем моря. Как отмечается, пепел распространяется в северо-восточном направлении. Центр вулканологии и смягчения последствий геологических катастроф Индонезии рекомендовал местным жителям и гостям региона соблюдать осторожность и не приближаться к кратеру вулкана в радиусе 3 км.

Марапи - действующий вулкан высотой 2 891 м над уровнем моря, который расположен у северо-западной оконечности хребта Барисан на западе республики. В декабре 2023 года в результате извержения Марапи погибли по меньшей мере 22 человека.

Крупнейший в мире Индонезийский архипелаг, состоящий из 18 тыс. островов, расположен в так называемом тихоокеанском Огненном кольце, из-за чего регион подвержен сильной сейсмической активности. Всего в Индонезии насчитывается более 500 вулканов, из них действующих около 130.