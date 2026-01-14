СК показал кадры с задержанными по делу о гибели младенцев в Новокузнецке

Задержаны главный врач и и.о. заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии городской клинической больницы №1

ТАСС, 14 января. СК России опубликовал в Telegram-канале кадры с задержанными по делу о гибели младенцев в роддоме в Новокузнецке.

Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко сообщила, что в рамках уголовного дела задержаны главный врач и и.о. заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии Новокузнецкой городской клинической больницы №1. Их подозревают в халатности и причинении смерти по неосторожности.

По данным следствия, с 4 по 12 января в медучреждении умерли девять младенцев.