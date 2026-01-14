"Страна": в районе киевской ТЭЦ-5 произошли взрывы

Ее мощность составляет 700 МВт

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Взрывы произошли в районе одной из главных киевских электростанций - ТЭЦ-5. Об этом сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на очевидцев.

Мощность ТЭЦ-5 составляет 700 МВт. По состоянию на 12 января, как утверждал член комитета Верховной рады Украины по энергетике Сергей Нагорняк, ТЭЦ-5 еще не была введена в строй после серии взрывов на прошлой неделе, но на ней шли ремонтные работы.

ТЭЦ-5 вместе с ТЭЦ-6 (мощность 750 МВт) и Киевской ГЭС (408 МВт) являются основными источниками электроснабжения Киева. По словам Нагорняка, на прошлой неделе фиксировались взрывы на ТЭЦ-6, по информации "Страны", 13 января были взрывы в районе Киевской ГЭС.