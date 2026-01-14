Дело экс-сотрудника украинской полиции о передаче данных ВСУ поступило в суд

Евгений Великосельский в 2022 году в интересах спецслужб Украины передавал координаты мест дислокаций российских силовиков, по которым наносились ракетно-бомбовые удары

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 января. /ТАСС/. Уголовное дело в отношении бывшего сотрудника украинской полиции Евгения Великосельского, задержанного в Херсонской области по подозрению в передаче ВСУ координат мест дислокаций российских военных, поступило в Южный окружной военный суд. Об этом ТАСС сообщил представитель суда.

"Дело Великосельского поступило в суд", - сказал собеседник агентства.

По версии следствия, Великосельский в 2022 году в интересах спецслужб Украины передавал координаты мест дислокаций российских силовиков, по которым наносились ракетно-бомбовые удары. В том числе 2 сентября 2022 года украинские военные обстреляли гражданские объекты в Херсоне, в результате 2 человека погибли, 28 человек получили ранения различной степени тяжести.