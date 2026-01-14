В Петербурге предотвратили теракт против сотрудника предприятия ОПК

Задержана завербованная Службой безопасности Украины россиянка

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Санкт-Петербурге, задержана завербованная Службой безопасности Украины россиянка, прошедшая обучение диверсионной деятельности. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Федеральной службой безопасности предотвращен готовившийся украинскими спецслужбами диверсионно-террористический акт на территории Санкт-Петербурга. В результате проведенных мероприятий задержана гражданка России 1966 года рождения, которая в период проживания на территории Украины была завербована Службой безопасности Украины и под руководством кураторов прошла обучение диверсионно-террористической деятельности", - сообщили в ЦОС.

По данным ФСБ, прибыв в Россию через третьи страны, женщина предприняла попытку изъять из тайника на территории Смоленской области огнестрельное оружие и самодельное взрывное устройство, которые должна была использовать для убийства сотрудника одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса в Ленинградской области.

У нее изъяты пистолет Макарова, СВУ на основе пластичного взрывчатого вещества иностранного производства и средства связи с перепиской с находящимися на Украине координаторами террористической деятельности.

Следственным отделом УФСБ по Смоленской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 222.1 (покушение на приобретение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК РФ, она заключена под стражу. Осуществляются мероприятия по дополнительной квалификации противоправной деятельности по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) и ст. 275 (государственная измена) УК РФ.