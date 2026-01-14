В микрорайоне Ростова-на-Дону после атаки БПЛА ввели режим ЧС

Проведено внеочередное заседание КЧС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 января. /ТАСС/. Власти Ростова-на-Дону ввели режим ЧС в границах микрорайона города после ночной атаки БПЛА. Об этом сообщил мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин по итогам заседания комиссии по ЧС.

"Проведено внеочередное заседание КЧС. Принято решение: ввести режим ЧС в границах микрорайона, где нанесен ущерб после падения БПЛА, организовать работу оперативного штаба и комиссий для оценки ущерба, организовать обход для оценки и фиксации ущерба, развернуть пункт временного размещения и питания для первоочередного жизнеобеспечения эвакуируемых граждан, организовать прием заявлений пострадавших граждан", - написал он в Telegram-канале.

По его словам, специалисты также приступят к закрытию теплового контура во всех поврежденных в результате падения БПЛА домах, коммунальщики приступили к уборке прилегающих к месту происшествия территорий.

В ночь на 14 января военные отразили атаку БПЛА на 10 городов и районов Ростовской области, включая Ростов-на-Дону, где в многоквартирном доме повреждены квартиры, для жителей развернут пункт временного размещения. В результате атаки пострадали четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок, один человек погиб. Врачи оценивают состояние пострадавших средней степени тяжести.