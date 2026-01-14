За преступления в Курской области осудили более 370 украинских военных

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин отметил, что завершено расследование 279 уголовных дел

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Суды вынесли приговоры более 370 украинским военным, вторгшимся в Курскую область в августе 2024 года. Об этом в интервью ТАСС сообщил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

"Следственным комитетом завершено расследование 279 уголовных дел в отношении 413 лиц, причастных к этим бесчеловечным деяниям. В отношении 371 украинского военнослужащего уже вынесены приговоры судов", - сказал он.

По его словам, следствие установило, что украинские вооруженные формирования вторглись в 2024 году на территорию региона для совершения терактов, запугивания мирного населения, уничтожения гражданских объектов.

Полный текст интервью будет опубликован 15 января.