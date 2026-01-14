В Хабаровском крае задержали 10 человек по подозрению в краже 58 тонн дизеля

Заведено уголовное дело

Редакция сайта ТАСС

© Официальный Telegram-канал представителя МВД России Ирины Волк/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Сотрудники транспортной полиции при поддержке УФСБ и Росгвардии задержали 10 человек по подозрению в краже 58 тонн дизельного топлива в Хабаровском крае. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Волк написала в своем Telegram-канале, что полицейскими при силовой поддержке сотрудников Росгвардии в результате оперативно-разыскных мероприятий были задержаны пятеро подозреваемых в момент совершения преступления. "Среди них оказались машинисты локомотивов", - уточнила она.

Представитель МВД России добавила, что в дальнейшем полицейскими было установлено место хранения. Они задержали еще пятерых соучастников. Всего сотрудники полиции изъяли около 27 тонн похищенного топлива, стоимостью которого составила порядка полутора миллионов рублей, рассказала Волк.

По предварительным данным, один из фигурантов арендовал гараж и разместил в нем резервуар объемом 25 куб. м. От этой емкости до железнодорожного полотна сообщники проложили подземный трубопровод длиной около 200 м. Когда поезд приближался к станции Вяземская, злоумышленники подсоединяли шланг к топливному баку тепловоза, запускали электронасос, после чего обеспечивали слив топливо. Горючее перевозилось на заранее арендованный склад на грузовике с цистерной, пояснила Волк.

Возбуждено уголовное дело (часть 4 статьи 158 УК РФ). Максимальное наказание - лишение свободы на срок до десяти лет. Задержанных арестовали.