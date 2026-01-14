В Петербурге студентку техникума задержали за хищение 5 млн рублей у школьницы

Заведено уголовное дело

Редакция сайта ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Полицейские задержали 20-летнюю студентку петербургского техникума, которая подозревается в хищении 5 млн рублей родительских накоплений у 15-летней школьницы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

"13 января около 17:00 у дома 51 по улице Ленсовета полицейскими была задержана 20-летняя учащаяся техникума, выступавшая в роли курьера", - говорится в сообщении.

Как уточнили в полиции, о преступлении сообщила в конце декабря 47-летняя мать отдавшей деньги девочки. По словам потерпевшей, с 24 по 26 декабря ее дочери звонили неизвестные, которые под предлогом декларирования денежных средств убедили ее забрать из дома все накопления родителей и передать их курьеру.

В результате, встретившись с курьером у дома 3 по Московскому шоссе, школьница отдала 5,003 млн рублей и ювелирные украшения. По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).