В Томске подростка приговорили к 8,5 года колонии за госизмену

Он осуществил диверсии в пользу спецслужб Украины

Редакция сайта ТАСС

ТОМСК, 14 января. /ТАСС/. Томский областной суд приговорил несовершеннолетнего местного жителя к восьми с половиной годам лишения свободы за госизмену и диверсии в пользу спецслужб Украины. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе УФСБ России по Томской области.

"Приговором Томского областного суда подсудимый признан виновным в совершении инкриминируемых преступлений, предусмотренных ст. 275 УК РФ (государственная измена), ч. 1 ст. 281 УК РФ (диверсия) и ч. 1 ст. 281.1 УК РФ (содействие диверсионной деятельности)", - сказано в сообщении.

Уточняется, что подросток осуществил диверсионно-террористические акты в отношении объектов связи Томской области. Его приговорили к 8,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии до достижения им совершеннолетнего возраста, затем - в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.