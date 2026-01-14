Южная Корея помогла российскому дрейфующему судну

Экипаж грузового судна находится в безопасности

СЕУЛ, 14 января. /ТАСС/. Береговая охрана Республики Корея оказала помощь дрейфовавшему российскому грузовому судну, которое из-за отказа двигателя, по оценкам местных властей, могло выбросить на берег на южнокорейском острове Уллындо. Об этом накануне сообщили в региональном отделении береговой охраны Республики Корея в городе Тонхэ.

По их информации, 12 января около 08:23 по местному времени (02:23 мск) в береговую охрану поступило обращение, в котором говорилось, что судно не может продолжить движение по маршруту из-за отказа двигателя. Судно было в 44 км к северо-западу от острова Уллындо. Водоизмещение судна составляет 6,2 тыс. тонн, на борту были 14 человек. Береговая охрана приложила фотографии, на которых на судне написано предположительное название: "Георгий Ушаков".

На место для оказания помощи было отправлено два судна береговой охраны. "По результатам анализа траектории дрейфа судна был сделан вывод о чрезвычайности ситуации и возможности столкновения судна [со скалами] на побережье острова Уллындо около 10 утра 13 января [в случае продолжения дрейфа]", - пояснили южнокорейские власти. "Столкновение крупного коммерческого судна со скалами вблизи Уллындо могло привести к загрязнению акватории", - указывают в береговой охране.

Один из прибывших кораблей береговой охраны попытался изменить траекторию дрейфа российского судна с помощью буксировки. Однако в распоряжении южнокорейских моряков был трос, предназначенный лишь для буксировки судов с водоизмещением не более 5 тыс. тонн. "Это судно невозможно было буксировать с помощью такого троса, но, учитывая опасность, связанную с плохими погодными условиями, береговая охрана пошла на крайние меры", - пояснили в региональном подразделении береговой охраны. Трос прослужил около 14 часов и в конечном счете порвался, когда грузовое судно было уже к юго-западу от Уллындо, но южнокорейские моряки и рассчитывали лишь на изменение курса дрейфующего корабля, а не на полноценную буксировку.

Южнокорейские власти отметили, что экипаж российского судна находится в безопасности. Судно южнокорейской береговой охраны находилось рядом с российским в акватории в 8 км к юго-востоку от острова, поддерживая "круглосуточную готовность" оказать содействие. Местные власти на момент публикации сообщения обсуждали дальнейшие действия, в том числе буксировку.