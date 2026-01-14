В Кинеле из-за нарушений работы канализации ввели режим повышенной готовности

В работе канализационно-насосной станции выявили несоответствия нормам при отводе сточных вод

САМАРА, 14 января. /ТАСС/. Администрация города Кинель Самарской области ввела режим повышенной готовности из-за нарушений, выявленных на городских очистных сооружениях. Об этом ТАСС сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Кинеля.

"Администрация ввела режим повышенной готовности. Роспотребнадзор нашел нарушения по канализационным стокам на очистных сооружениях", - сказала диспетчер.

По информации ЕДДС, в работе канализационно-насосной станции выявили несоответствия нормам при отводе сточных вод. Нарушения устраняются.

13 января в Кинеле в связи с утечкой из грунта произошло аварийное отключение водоснабжения в 292 частных домах, двух котельных, поликлинике и магазинах, сообщала администрация. По данным ЕДДС, отключение не было связано с ситуацией на очистных сооружениях, на данный момент водоснабжение восстановлено.