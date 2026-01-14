Обвиняемому во взятке экс-главе Владимира запросили девять лет колонии

Также Дмитрию Наумову назначили штраф в размере 55 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИМИР, 14 января. /ТАСС/. Прокуратура в ходе прений сторон попросила суд приговорить бывшего главу города Владимира Дмитрия Наумова, обвиняемого во взятке в особо крупном размере, к девяти годам колонии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры.

"Выступая в прениях, государственный обвинитель попросил назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет, штрафа в размере 55 млн рублей, с лишением права занимать должности в органах местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, на срок 10 лет", - говорится в сообщении.

Также прокурор ходатайствовал о конфискации в доход государства телефона Наумова, который он использовал при совершении преступления, и сохранении ареста на принадлежащие подсудимому автомобиль Volvo XC90, денежные средства и золотые украшения до исполнения наказания в виде штрафа.

14 января в Октябрьском районном суде проходят прения сторон по делу экс-мэра Владимира. Наумов обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере, совершенное главой органа местного самоуправления).

По информации следствия, в ноябре 2023 года к Наумову обратились два жителя Московской области. Вступив в сговор с ними, он пообещал посодействовать в их незаконной деятельности в сфере ритуальных услуг. Наумов содействовал назначению участников организованной преступной группы на руководящие должности в МКУ "Центр управления городскими дорогами" и МУП "Специализированный комбинат ритуальных услуг", а также изданию нормативного акта о погребении и похоронном деле, фактически ограничивающего права других предпринимателей в сфере ритуального бизнеса. За это с октября 2024-го по март 2025 года заместитель директора Центра управления городскими дорогами тремя частями дал Наумову взятку, размер которой составлял не менее 1,1 млн рублей.

Наумов был задержан 27 августа 2025 года на рабочем месте, на следующий день суд заключил его под стражу. По ходатайству следователя были арестованы изъятые в ходе обысков денежные средства и украшения на сумму около 1,3 млн рублей, а также автомобиль стоимостью около 4,3 млн рублей, оформленный на жену чиновника.