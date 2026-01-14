В Новосибирской области пресекли крупный канал сбыта наркотиков

Изъяли свыше 11 кг запрещенных веществ

Редакция сайта ТАСС

НОВОСИБИРСК, 14 января. /ТАСС/. Полицейские задержали троих жителей по подозрению в покушении на сбыт наркотиков в Новосибирской области. Изъято свыше 11 кг запрещенных веществ, возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России.

Задержаны 38-летний мужчина и две женщины в возрасте 36 и 56 лет, одна из которых ранее привлекалась к уголовной ответственности. При личном досмотре оперативники обнаружили 12 свертков, в которых по результатам экспертизы находились кокаин, МДМА и мефедрон, общей массой около 1 кг.

"В ходе осмотра гаража, в котором подозреваемые осуществляли хранение и фасовку наркотиков, сотрудники полиции обнаружили еще свыше 10 кг запрещенных веществ - МДМА, мефедрон, гашиш и эфедрон. Установлено, что сообщники привозили партии наркотических средств из других городов в Новосибирск, затем фасовали и сбывали путем сооружения тайников-закладок. Продажа осуществлялась через интернет-магазин", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере). Фигурантам предъявлено обвинение, они арестованы.