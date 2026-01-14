В Дагестане в детском саду произошел пожар

Заведено уголовное дело

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 14 января. /ТАСС/. В Ахвахском районе Дагестана произошел пожар в МБДОУ "Каратинский детский сад". Следователи возбудили уголовное дело о халатности. Об этом сообщает следственное управление СК РФ по Дагестану.

"В Ахвахском районе по факту пожара в детском саду Ботлихским межрайонным следственным отделом СК России по Республике Дагестан возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба)", - говорится в сообщении.

В результате пожара здание и расположенные рядом хозяйственные постройки были полностью уничтожены. Пострадавших в результате происшествия нет. По одной из рассматриваемых версий, причиной возгорания послужило короткое замыкание электропроводки.

"В настоящее время следствием установлено, что автоматическая пожарная сигнализация находилась в нерабочем состоянии. Кроме того, устанавливаются должностные лица, ответственные за обеспечение пожарной безопасности в образовательном учреждении, действия или бездействие которых могли повлечь указанные последствия", - добавили в следственном управлении.

Уточняется, что проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы.