В Керчи завели дело о загрязнении экологии при работе асфальтобетонного завода

Специалисты проводят судебно-медицинские и экологические экспертизы

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело о загрязнении окружающей среды в городе-герое Керчь в Крыму. Нарушения нашли при работе асфальтобетонного завода, который выбрасывает едкий дым и различные вещества в атмосферу. Об этом журналистам сообщили в ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю.

"В январе текущего года по обращению коллектива спортивного учреждения города Керчи следственными органами организована проверка по факту загрязнения окружающей среды. Следствием установлено, что вблизи спортивного стадиона имени 50-летия Октября в Керчи, а также жилых домов расположен асфальтобетонный завод, в результате деятельности которого производятся выбросы едкого дыма и различных веществ в атмосферу. <…> Возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Как добавили в управлении, это оказывает негативные последствия на здоровье рядом живущих и занимающихся спортом людей. Сейчас специалисты проводят судебно-медицинские и экологические экспертизы.