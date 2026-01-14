В горах Карачаево-Черкесии объявили лавинную опасность

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий

Редакция сайта ТАСС

ЧЕРКЕССК, 14 января. /ТАСС/. Лавинная опасность объявлена в горах Карачаево-Черкесии в ближайшие дни, сообщило региональное управление МЧС.

"14-16 января в горах Карачаево-Черкесии лавиноопасно. Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций и происшествий, связанных с повреждением зданий, сооружений, линий связи и электропередачи, объектов инфраструктуры, затруднением в работе транспорта, перекрытием автомобильных дорог и мостов", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют соблюдать основные правила безопасности в районе схода лавин, не выходить в горы в непогоду.