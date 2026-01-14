Гражданина Украины осудили за попытку взорвать грузовой поезд на Кубани

Его приговорили к 15 годам лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

© Дмитрий Серебряков/ ТАСС, архив

КРАСНОДАР, 14 января. /ТАСС/. Краснодарский краевой суд признал виновным по нескольким статьям гражданина Украины, пытавшегося взорвать грузовой поезд, и приговорил его к 15 годам лишения свободы, сообщили журналистам в прокуратуре Краснодарского края.

"В Краснодарском крае вынесен приговор в отношении гражданина Украины, пытавшегося совершить взрыв грузового поезда. Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя прокуратуры края, признал Борисенко виновным и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием первых 3 лет в тюрьме, со штрафом 1 млн рублей", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

В 2024 году Игорь Борисенко, намереваясь совершить диверсию, изготовил два самодельных взрывных устройства, заложил их в состав грузового поезда. Их планировалось привести в действие звонками с мобильных телефонов. В итоге совершить задуманное мужчина не смог, так как взрывные устройства были своевременно обнаружены и обезврежены сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю, а сам гражданин Украины был задержан.

Борисенко признан судом виновным по двум эпизодам по п. "в" ч. 3 ст. 222.1 (незаконное хранение, перевозка взрывчатых веществ, взрывных устройств, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет"), ч. 1 ст. 223.1 (незаконное изготовление взрывных устройств), ч. 3 ст. 30 п. "в" ч. 2 ст. 281 (покушение на взрыв, направленный на разрушение объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, сопряженный с посягательством на объекты топливно-энергетического комплекса, в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности Российской Федерации) УК РФ.