В Крыму завели дело после смерти новорожденного в перинатальном центре

Мать погибшего ребенка обвиняет врачей в халатности при оказании помощи и подделке документов

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело из-за смерти новорожденного в перинатальном центре республиканской больницы имени Н. А. Семашко в Симферополе. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Республике Крым и Севастополю.

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что в больнице ребенок умер спустя два дня после рождения из-за сепсиса, кислородного голодания и кровоизлияния в мозг. Мать погибшего малыша обвиняет врачей в халатности при оказании помощи и подделке документов.

"В ходе мониторинга социальных сетей выявлено обращение жительницы Симферополя, в котором она сообщает о халатных действиях со стороны персонала регионального перинатального центра, в результате которых она потеряла ребенка. <…> По факту гибели новорожденного возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.

Специалисты проводят судебно-медицинские и экологические экспертизы, контроль за ходом расследования взяла прокуратура региона.

Ранее в Минздраве Республики Крым сообщили о внутренней проверке действий врачей.