В Смоленской области в ДТП погибли два человека

Еще один пострадал

Редакция сайта ТАСС

СМОЛЕНСК, 14 января. /ТАСС/. Столкновение автомобиля ВАЗ-2114 и Isuzu, в результате которого два человека погибли, еще один пострадал, произошло на 132-м км автодороги Рославль - Дорогобуж - Ельня - Сафоново в Смоленской области. Об этом сообщает Госавтоинспекция по региону.

"ДТП произошло сегодня около 12:17 часов на 132-м км автодороги Рославль - Дорогобуж - Ельня - Сафоново Дорогобужского муниципального округа. В результате столкновения водитель и пассажирка автомашины ВАЗ-2114 от полученных телесных повреждений погибли на месте происшествия, еще один пассажир доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной Isuzu. Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства происшествия.