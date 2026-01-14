На Мальдивах ищут пропавшего на одном из островов россиянина

В поисках задействовали механизм Интерпола

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 января. /ТАСС/. Полиция Мальдивской Республики ведет поиски пропавшего в середине декабря 2025 года на одном из островов россиянина Романа Юрочкина 1977 года рождения, генеральное консульство находится в контакте с его родственниками и с мальдивскими правоохранительными органами. Об этом ТАСС сообщил генеральный консул РФ в Мале Алексей Идамкин.

"Генконсульство в курсе произошедшего. Находимся в контакте с ближайшими родственниками гражданина Юрочкина и с полицией. Расследование продолжается", - сказал он.

По словам Идамкина, полиция Мальдив запросила международную помощь в поисках пропавшего россиянина. В частности, задействован механизм Интерпола. "Это стандартная практика в любой стране мира, когда местная полиция направляет в таких случаях так называемый yellow notice", - пояснил российский генконсул.