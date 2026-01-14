В Ижевске мужчину заключили под стражу по делу об убийстве подростка

В судебном заседании обвиняемый и его адвокат просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 января. /ТАСС/. Первомайский суд Ижевска заключил под стражу на два месяца мужчину, которого обвиняют в убийстве подростка. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Удмуртии.

"Суд избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, до 13 марта", - говорится в сообщении. В судебном заседании обвиняемый и его адвокат просили избрать меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

12 января мужчина в Ижевске ударил ножом в грудь подростка и скрылся с места преступления. В результате подросток умер на месте. Мужчина позднее был задержан сотрудниками полиции.

В пресс-службе добавили, что конфликт между обвиняемым и подростками возник из-за возможной кражи из магазина и оскорбления продавца.