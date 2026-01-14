В Новокузнецке проверят медучреждения, где наблюдались матери умерших младенцев

КЕМЕРОВО, 14 января. /ТАСС/. Медицинские учреждения, в которых наблюдались матери умерших в новокузнецком роддоме младенцев, проверит прокуратура Кемеровской области. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса дополнительно организовала проверку исполнения требований законодательства о здравоохранении и санитарно-эпидемиологического законодательства медицинскими учреждениями, в которых ранее наблюдались матери умерших в новокузнецком роддоме №1 младенцев", - сообщили в прокуратуре.

Прокуратура проверит соблюдение в учреждениях санитарных норм, наличие необходимых лекарственных препаратов и медицинских изделий, оснащенность медицинским оборудованием и его техническое состояние. По результатам проверки при наличии оснований будет принят полный комплекс мер прокурорского реагирования. Кроме этого, продолжается проверка в новокузнецком роддоме №1.

Девять младенцев, по последним данным, умерли в период новогодних праздников в Новокузнецком родильном доме №1 Кемеровской области. В больнице сообщили о временном закрытии учреждения по санитарно-эпидемиологическим показаниям в связи с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главного врача больницы отстранили от должности на время проведения проверки. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность), в рамках которого задержаны главный врач и заведующий отделением.