В Киеве задержали директора ялтинской школы, навестившую больную мать

В Министерстве образования, науки и молодежи Крыма назвали ситуацию произволом со стороны украинских спецслужб в отношении жителей республики

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 января. /ТАСС/. Директора ялтинской школы №14 задержали в Киеве, женщина приезжала навестить больную мать. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве образования, науки и молодежи Республики Крым.

"Министерство образования, науки и молодежи Республики Крым выражает глубокую озабоченность в связи с незаконным задержанием директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Ялтинская средняя школа №14" в Киеве, которая поехала навестить больную мать", - говорится в сообщении.

Согласно данным с сайта школы, директором является Светлана Турлакова. В министерстве назвали ситуацию произволом со стороны украинских спецслужб в отношении жителей Крыма и подчеркнули, что инцидент является грубым нарушением прав человека.