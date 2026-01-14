Жителя Приморского края оштрафовали за фиктивную регистрацию иностранных граждан

Мужчина прописал в своей квартире 72 иностранных гражданина Узбекистана, Таджикистана и Киргизии

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Партизанский городской суд оштрафовал на 120 тыс. рублей местного жителя за фиктивную постановку на учет 72 иностранных граждан, об этом сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Приморского края.

"Положительно характеризующийся по месту работы и месту жительства семьянин, имеющий на иждивении двух малолетних детей, был осужден Партизанским городским судом по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации). С учетом смягчающих наказание обстоятельств <...> ему назначено наказание за данное преступление в виде штрафа в размере 120 000 рублей", - говорится в сообщении.

По данным суда, житель Партизанска с ноября 2024-го по март 2025 года прописал в своей квартире 72 иностранных граждан Узбекистана, Таджикистана, Киргизии.