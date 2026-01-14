В Германии два человека ранены из-за нападения неизвестного с ножом

По данным агентства, злоумышленника задержали

БЕРЛИН, 14 января. /ТАСС/. Два человека получили ранения в результате нападения неизвестного с ножом в торговом центре в городе Ульм на юге Германии. Как сообщило агентство DPA, злоумышленник задержан.

Обстоятельства происшедшего пока выясняются. По информации агентства, подозреваемый был задержан правоохранительными органами уже после того, как покинул здание торгового центра. Полицейским пришлось применить служебное оружие, предполагаемый преступник получил ранение.

По данным полиции, угрозы населению нет. О личности напавшего и тяжести ранений пострадавших пока неизвестно.