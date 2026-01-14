В Таиланде пропал россиянин после деловой встречи с партнерами по бизнесу

Михаил Емельянов рассказал матери, что эта встреча может быть опасной для него, поэтому в случае его невыхода на связь она должна обратиться в полицию

БАНГКОК, 14 января. /ТАСС/. Россиянин пропал при невыясненных обстоятельствах в Таиланде после деловой встречи. Об этом сообщил портал The Pattaya News.

По словам матери пропавшего гражданина РФ Ольги Лазаренко, ее 30-летний сын Михаил Емельянов проживал в городе Паттайя в течение около двух лет. После 7 января он перестал выходить на связь. Перед этим он предупредил мать, что собирается на встречу с двумя другими россиянами для обсуждения деталей бизнес-сделки. Емельянов рассказал своей матери, что эта встреча может быть потенциально опасной для него, поэтому в случае его невыхода на связь в течение двух часов она должна обратиться в полицию. Лазаренко отметила, что недавно ее сын занял у нее $10 тыс. для инвестиций в свой бизнес.

Мать россиянина подала заявление о пропаже человека в полицейский участок города Паттайя. Как отмечает портал, таиландская полиция, предположительно, выяснила имена деловых партнеров Емельянова, однако не раскрывает их в интересах следствия.

В консульском отделе посольства России в Таиланде корреспонденту ТАСС сообщили, что родственники россиянина уведомили о случившемся диппредставительство и находятся в контакте с полицией. "Посольство выясняет обстоятельства исчезновения российского гражданина", - сказал собеседник агентства.