В Красноярском крае виновник ДТП со школьным автобусом скрылся с места

Заведено уголовное дело

© Официальный Telegram-канал прокуратуры Красноярского края/ ТАСС

КРАСНОЯРСК, 14 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено после ДТП со школьным автобусом на юге Красноярского края. Виновник аварии скрылся с места происшествия, сообщает ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

"Возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием школьного автобуса по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей). <…> По предварительным данным, виновником ДТП является третий неустановленный автомобиль, выехавший на встречную полосу движения и спровоцировавший аварию. Виновник скрылся с места происшествия. Его личность и местонахождение устанавливаются", - говорится в сообщении.

На автомобильной дороге "Саяны" школьный автобус столкнулся с легковым автомобилем. В результате ДТП женщина - водитель автомобиля скончалась на месте, один из школьников был госпитализирован. Всего в автобусе было 13 детей, которые ехали в военкомат для постановки на учет. Прокуратура Красноярского края организовала проверку.