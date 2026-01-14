В Челябинской области экс-заместителя главы Троицка осудили за взяточничество

Мужчине назначили пять лет в колонии общего режима

ЧЕЛЯБИНСК, 14 января. /ТАСС/. Суд в Челябинской области признал бывшего заместителя главы города Троицка по городскому хозяйству, задержанного ФСБ и полицией в марте прошлого года, виновным в том, что он получил взятку в значительном размере за трудоустройство местного жителя на должность администратора парка культуры и отдыха. Ему было назначено наказание в виде пяти лет в колонии общего режима, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

"Бывший заместитель главы города Троицка по городскому хозяйству признан виновным по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки в значительном размере). <…> Приговором суда ему назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Он также лишен права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий в государственных органах, органах местного самоуправления, на 2 года 10 месяцев.

Со ссылкой на пресс-службу главного управления МВД России по региону 5 марта 2025 года сообщалось, что бывший заместитель главы города Троицка стал фигурантом дела о взяточничестве. По версии следствия, с 5 по 13 августа 2024 года, будучи исполняющим обязанности главы города, он получил от местного жителя взятку в значительном размере. За это он трудоустроил взяткодателя на должность администратора Парка культуры и отдыха имени Н. Д. Томина.