СК проверит сообщения о смертях детей в новокузнецком роддоме в 2018-2024 годах

Также ведомство установит причины травмирования женщины, которая проходила лечение в этом учреждении

Редакция сайта ТАСС

© Ярослав Беляев/ ТАСС

КЕМЕРОВО, 14 января. /ТАСС/. Проверку после сообщений о смертях младенцев в Новокузнецкой городской клинической больнице №1 организовало следственное управление СК РФ по региону. Также ведомство установит причины травмирования женщины, которая проходила лечение в этом учреждении.

Читайте также Трагедия в новокузнецком роддоме. Ведется проверка после смерти девяти младенцев

"В ходе мониторинга СМИ и социальных медиа выявлены публикации о ненадлежащем оказании медицинской помощи пациенткам в Новокузнецкой клинической больнице №1 в 2018, 2021 и 2024 г. Одной из женщин, вследствие некачественного оказания медицинской помощи, причинены тяжкие последствия для здоровья и смерть ее новорожденного ребенка, еще у двух наступила внутриутробная смерть плода. Другой женщине, проходившей лечение в гинекологическом отделении больницы, причинен тяжкий вред здоровью, создавший угрозу ее жизни. По указанным фактам организовано проведение доследственных проверок по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и ч. 2 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что следователи СК проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств произошедшего. Также ведомство призывает сообщать о фактах ненадлежащего оказания медицинской помощи в Новокузнецкой клинической больнице №1.

Девять младенцев, по последним данным, умерли в период новогодних праздников в Новокузнецком родильном доме №1 Кемеровской области. В больнице сообщили о временном закрытии учреждения по санитарно-эпидемиологическим показаниям в связи с превышением порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главного врача Новокузнецкой городской клинической больницы №1 отстранили от должности на время проведения проверки. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность).