В Приморье задержали мужчину, сообщившего о 13 ложных минированиях по России

На задержанного завели уголовное дело за заведомо ложное сообщение об акте терроризма

Редакция сайта ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 14 января. /ТАСС/. Сотрудники МВД и ФСБ задержали приморца, предположительно сообщившего о 13 ложных минированиях по Дальнему Востоку и центральной части России. Об этом сообщили в пресс-службе УТ МВД по ДФО.

"В дежурную часть Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте поступила информация о том, что житель Приморского края осуществил телефонные звонки с ложными сообщениями о несуществующих минированиях в государственные учреждения, администрации и суды Приморского края, международные аэропорты, гостиничные комплексы Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Хабаровска и объекты портовой инфраструктуры Владивостока. <…> Сотрудниками транспортной полиции Владивостока во взаимодействии с сотрудниками УФСБ России по Приморскому краю был задержан 42-летний мужчина", - отметили в ведомстве, добавив, что он подозревается в причастности к 13 ложным сообщениям.

В ходе расследования удалось установить, что задержанный состоит на учете у врача-психиатра. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) и направлено в суд.