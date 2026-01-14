Прокуратура утвердила обвинение по делу о гибели троих детей и матери в Подмосковье

Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Егорьевский городской суд

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о нарушении требований пожарной безопасности, в результате которого погибли трое детей и их мать в Егорьевске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"Егорьевская городская прокуратура Московской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 45-летнего жителя столицы Алексея Лютова. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть двух и более лиц). Уголовное дело в ближайшее время будет направлено в Егорьевский городской суд Московской области для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

По версии следствия, обвиняемый, являясь арендатором квартиры в деревне Юрцово городского округа Егорьевск, грубо нарушил правила пожарной безопасности в жилом помещении, где в тот момент находились его жена и семеро малолетних детей. 31 августа 2024 года Лютов принес в квартиру и разместил в коридоре два аккумулятора от грузовых трициклов, подключив их к электросети для зарядки, а также не менее 10 бытовых газовых баллонов и емкости с растворителем. Оставив заряжающиеся аккумуляторы без присмотра в коридоре, он ушел на кухню. Через непродолжительное время произошло возгорание, которое быстро распространилось, и потерпевшим, заблокированным в квартире, пришлось выпрыгивать с балкона четвертого этажа. В результате травмы различной степени тяжести получили четверо детей обвиняемого, его жена от полученных повреждений скончалась, трое младших детей не смогли выбраться из пожара и погибли на месте происшествия.