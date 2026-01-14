Экс-зампреда ивановского правительства арестовали за превышение полномочий

Речь идет о Евгении Нестерове

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Суд с учетом позиции прокуратуры Ивановской области заключил под стражу бывшего заместителя председателя правительства региона по делу о превышении должностных полномочий. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

"С учетом позиции прокуратуры суд заключил под стражу бывшего заместителя председателя регионального правительства. В судебном заседании он возражал против избрания ему данной меры пресечения", - рассказали там.

Отмечается, что бывшему чиновнику предъявлено обвинение по п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). По версии следствия, экс-зампред правительства, обладая полномочиями по формированию и реализации государственной политики в сфере местного самоуправления на территории региона, из корыстной заинтересованности совершил неправомерные действия по продвижению представителя коммерческой среды на должность главы одного из муниципальных районов Ивановской области.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры области.

Как добавили ТАСС в правоохранительных органах, речь идет о бывшем зампреде ивановского правительства Евгении Нестерове.