СК завел дело против гендиректора компании "Титан" за мошенничество

Халид Керимов при выполнении госконтрактов путем предоставления заведомо ложных финансовых документов похитил денежные средства в размере более 170 млн рублей

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Военные следователи возбудили уголовное дело в отношении генерального директора компании "Титан" Халида Керимова за мошенничество при выполнении госконтрактов с ущербом в 170 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главного военного следственного управления СК РФ.

"В Москве военными следственными органами Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Титан" Халида Керимова и иных участников организованной группы, подозреваемых в совершении мошенничества в особо крупном размере при выполнении государственных контрактов (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2022-2025 годах между государственным заказчиком и ООО "Титан" заключены контракты на поставку кабельной продукции на сумму свыше 500 млн рублей. Обязанности по надлежащему исполнению контрактов возлагались на Керимова. У следствия имеются сведения, что в указанный период Керимов путем предоставления заведомо ложных финансовых документов похитил денежные средства в размере более 170 млн рублей, чем Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере.