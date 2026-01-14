ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Cмерть младенцев в роддоме в Новокузнецке
Военная операция на Украине
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

СК завел дело против гендиректора компании "Титан" за мошенничество

Халид Керимов при выполнении госконтрактов путем предоставления заведомо ложных финансовых документов похитил денежные средства в размере более 170 млн рублей
Редакция сайта ТАСС
14:16

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Военные следователи возбудили уголовное дело в отношении генерального директора компании "Титан" Халида Керимова за мошенничество при выполнении госконтрактов с ущербом в 170 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главного военного следственного управления СК РФ.

"В Москве военными следственными органами Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Титан" Халида Керимова и иных участников организованной группы, подозреваемых в совершении мошенничества в особо крупном размере при выполнении государственных контрактов (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2022-2025 годах между государственным заказчиком и ООО "Титан" заключены контракты на поставку кабельной продукции на сумму свыше 500 млн рублей. Обязанности по надлежащему исполнению контрактов возлагались на Керимова. У следствия имеются сведения, что в указанный период Керимов путем предоставления заведомо ложных финансовых документов похитил денежные средства в размере более 170 млн рублей, чем Минобороны России причинен ущерб в особо крупном размере. 

Россия