В Батайске отменили режим воздушной опасности

В ночь на 14 января Вооруженные силы РФ отразили атаку БПЛА на 10 городов и районов региона

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 января. /ТАСС/. Режим воздушной опасности, введенный в Батайске Ростовской области, отменен. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе города.

"Режим воздушной опасности отменен", - отметили в пресс-службе.

В ночь на 14 января Вооруженные силы РФ отразили атаку БПЛА на 10 городов и районов Ростовской области. В Ростова-на-Дону в результате атаки пострадали четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок, один человек погиб. В многоквартирном доме повреждены квартиры, для жителей развернут пункт временного размещения. В районе ввели режим ЧС.