В Тамбовской области осудили похитившую более 12 млн рублей кассира банка

Женщину приговорили к пяти годам трем месяцам колонии

Редакция сайта ТАСС

ТАМБОВ, 14 января. /ТАСС/. Бывшему контролеру-кассиру банка, похитившей со счетов клиентов более 12 млн рублей, вынесли приговор в Тамбовской области. Женщину приговорили к пяти годам трем месяцам колонии, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"С учетом позиции государственного обвинителя суд признал фигурантку виновной по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное в особо крупном размере) и назначил наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 3 месяца с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, подсудимая с 2008 по 2018 год, работая контролером-кассиром в отделении банка в селе Верхняя Ярославка, похитила со счетов клиентов банка более 12 млн рублей. Приговор не вступил в законную силу.