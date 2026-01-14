С экс-сенатора Савельева взыскали 600 млн рублей незаконного дохода

Он имел не предусмотренный законом доход, который скрывал от декларирования и контроля в нарушение положений федерального закона "О противодействии коррупции"

Дмитрий Савельев © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Одинцовский суд Подмосковья в рамках антикоррупционного иска обратил в доход государства более 600 млн рублей, принадлежащих бывшему сенатору Дмитрию Савельеву. Об этом ТАСС сообщили в объединенной пресс-службе судов Московской области.

"Исковые требования Генеральной прокуратуры РФ, действующей в интересах Российской Федерации, были удовлетворены в полном объеме. В доход Российской Федерации с Савельева Д. В. взысканы денежные средства в размере 609 561 411 рублей, как доход, полученный из непредусмотренных законом источников", - сказали в пресс-службе.

Генеральная прокуратура указала, что в ходе проведения проверки установлено несоблюдение Савельевым в период осуществления своих полномочий предусмотренных антикоррупционным законодательством запретов и ограничений. Будучи сенатором от правительства Тульской области, он имел не предусмотренный законом доход, который скрывал от декларирования и контроля в нарушение положений федерального закона "О противодействии коррупции".

Согласно позиции Генпрокуратуры, предоставление недостоверных сведений о доходах позволяло Савельеву сохранять статус сенатора и совмещать свое должностное положение с коммерческой деятельностью. "Он перевел фактически принадлежащие ему активы в теневой сектор экономики и продолжил управлять ими запрещенными способами, извлекая несправедливые конкурентные преимущества ведения нелегального бизнеса", - отметили в пресс-службе.