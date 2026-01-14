Суд по иску ГП к экс-мэру Сочи Копайгородскому продолжится 16 января

В суде завершили рассматривать письменные доказательства по делу

СОЧИ, 14 января. /ТАСС/. Хостинский районный суд Сочи продолжит рассматривать иск Генпрокуратуры РФ к бывшему мэру курорта Алексею Копайгородскому и аффилированным с ним лицам 16 января, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

В среду суд приступил к рассмотрению по существу антикоррупционного иска Генпрокуратуры к Копайгородскому и аффилированным с ним лицам об обращении в доход государства активов на 1,6 млрд рублей, включая 77 объектов недвижимости в Краснодарском крае, Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Москве, в том числе элитное жилье около Эрмитажа в Санкт-Петербурге, пять автомобилей Mercedes, денежные средства, предметы роскоши, наручные часы зарубежных производителей и ювелирные изделия. Заседание в сочинском суде длилось порядка восьми часов.

"Суд объявляет судебное разбирательство оконченным, объявляет перерыв до 16 января до 15:00 [мск] для участия в судебных прениях", - сказала судья.

В заседании очно участвовали представители двух банковских организаций, являющихся третьими лицами по делу, - АО "Альфа-банк" и АО "Национальный стандарт". По видео-конференц-связи в суде были подключены Копайгородский, его жена Янина, а также их представители. 14 января в суде завершили рассматривать письменные доказательства по делу - свыше 15 томов.

Копайгородский был главой Сочи с 11 сентября 2019 года до 14 мая 2024 года, 25 сентября 2024 года он был заключен под стражу по делу о присвоении в особо крупном размере. Как отмечали в Генпрокуратуре, чиновник при посредничестве жены Янины Копайгородской получил в Сочи от представителей коммерческих организаций 248 млн рублей с марта 2022 года по май 2024 года. Взамен он обещал создать благоприятные условия для развития бизнеса и общее покровительство.