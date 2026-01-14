В Ростовской области в ДТП на трассе пострадали три человека

Полицейские устанавливают обстоятельства аварии

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 января. /ТАСС/. Легковой автомобиль столкнулся с "Газелью" на трассе в Ростовской области. В результате пострадали три человека, сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции по региону.

"В Неклиновском районе 3 км (+ 100 м) автодороги Таганрог - Беглица водитель 1995 года рождения, управляя "Хендэ Солярис", по предварительным данным, на затяжном повороте влево не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем "Газель" под управлением водителя 1971 года рождения. В результате ДТП пострадал водитель "Хендэ Солярис" 1995 года рождения и два его пассажира", - говорится в сообщении Госавтоинспекции.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.