У репортера WP прошел обыск по делу о хищении секретных материалов

ВАШИНГТОН, 14 января. /ТАСС/. Газета The Washington Post сообщила, что агенты Федерального бюро расследований (ФБР) провели обыск в доме у журналистки издания Ханны Натансон в штате Вирджиния в рамках расследования в отношении одного из подрядчиков правительства, обвиняемого в хищении и незаконном хранении секретных материалов.

Во время обыска журналистка находилась дома. У нее были изъяты телефон, часы Garmin и два ноутбука - один ее личный, второй - корпоративный, выданным ей газетой.

По данным издания, обыск был произведен в рамках расследования уголовного дела в отношении системного администратора из штата Мэриленд Аурелио Переса-Лугонеса. Он имеет допуск секретности и обвиняется в хищении отчетов разведки, которые были найдены в его ланчбоксе, а также в подвале его дома.

Как подчеркивает газета, Натансон принимала участие в подготовке многих деликатных материалов The Washington Post.