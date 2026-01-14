В Амстердаме из-за взрыва на подстанции произошло отключение электроэнергии

Без света, в частности, остались улица Калверстраат и торговый квартал "Девять улочек"

Редакция сайта ТАСС

ГААГА, 14 января. /ТАСС/. Значительная часть исторического центра Амстердама и западные районы города остались без электроснабжения из-за взрыва на электроподстанции. Как сообщил телеканал NOS, отключение произошло около 16:00 по местному времени (18:00 мск).

По данным сетевого оператора Liander, восстановительные работы могут занять несколько часов - подачу электроэнергии планируется возобновить не ранее 18:30 (20:30 мск). Без света, в частности, остались улица Калверстраат и торговый квартал "Девять улочек". Ряд магазинов в этих районах, в том числе крупные сетевые точки Uniqlo, Zara и The Sting, уже приняли решение закрыться до четверга. Также приостановлено движение всех городских трамваев, кроме четырех линий на окраинах; метро продолжает работать без перебоев.

По оценке Liander, без электричества остались более 50 тыс. человек. В связи с этим всем жителям Амстердама пришло экстренное оповещение о блэкауте с призывом воздержаться от использования лифтов и эскалаторов, а также поддержать нуждающихся в помощи соседей.

Причиной инцидента, как сообщили в пожарной службе, стал взрыв, произошедший во время работ на электрораспределительном объекте в районе одной из центральных улиц. В результате происшествия пострадавших нет.

В полиции уточнили, что экстренный номер 112 продолжает работать в штатном режиме.