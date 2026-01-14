На промплощадке Череповецкого меткомбината обнаружили тела двух рабочих

Причины происшествия выясняются

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. На промышленной площадке Череповецкого металлургического комбината (ЧерМК), ключевого актива компании "Северсталь", двое сотрудников подрядных организаций из Казахстана обнаружены без признаков жизни. Причины их смерти выясняются, сообщили ТАСС в пресс-службе "Северстали".

"Сегодня, 14 января, на территории промплощадки ЧерМК обнаружены двое сотрудников подрядных организаций, граждан Казахстана, без признаков жизни. В настоящее время расследуются причины смерти, на месте работают специальные службы. Мы приносим глубокие соболезнования родным сотрудников", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

На месте работает и оперативно-следственная группа. Причины происшествия выясняются, сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по региону.