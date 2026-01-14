В Свердловской области задержали осужденного за изнасилование несовершеннолетней

Фигурант содержится под стражей

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 января. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов задержали второго осужденного за насилие над 15-летней девушкой в Свердловской области, не явившегося на оглашение приговора и объявленного в розыск. Фигурант дела содержится под стражей, сообщил ТАСС руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Во время следствия два фигуранта дела находились под подпиской о невыезде, до последнего дня являлись на каждое судебное заседание, но на оглашение приговора оба не пришли в суд и были объявлены в розыск. Их признали виновными по п. "а" ч. 3 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней), п. "а" ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней) и приговорили к 11,5 и 10 годам лишения свободы.

"Осужденный за тяжкое преступление гражданин на длительное время залег на дно, меняя места укрытий. Накануне приехал в Алапаевск из Екатеринбурга, на третьем этаже девятиэтажного жилого дома он снял квартиру на окраине города, но вскоре был задержан. В камере ведет себя буйно, требует врача, ссылаясь на болезнь. В ближайшее время сыщики его этапируют в СИЗО Ирбита, а оттуда в колонию строгого режима", - сообщил Горелых.

В октябре прошлого года один из неявившихся на оглашение приговора был задержан сотрудниками отдела розыска оперативного управления ГУФСИН совместно с сотрудниками отдела уголовного розыска МВД России в городе Алапаевске, поиски второго продолжались до настоящего момента.