Сотруднице косметологической клиники избрали домашний арест после смерти пациентки

У обвиняемой не было высшего медицинского образования и обязательной лицензии на ведение медицинской косметологической деятельности

МОСКВА, 14 января. /ТАСС/. Суд арестовал сотрудницу частной косметологии в Москве, после процедур в которой умерла женщина. Об этом сообщает столичная прокуратура.

"Сотруднице частной клиники, где после процедуры скончалась пациентка, избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. 26-летней проводившей процедуру девушке предъявлено обвинение в незаконном осуществлении медицинской деятельности, повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 2 ст. 235 УК РФ)", - сказали в ведомстве.

Отмечается, что у обвиняемой не было высшего медицинского образования и обязательной лицензии на ведение медицинской косметологической деятельности. Тем не менее она ввела пациентке препараты, что привело к анафилактическому шоку. Женщина была доставлена больницу, где в этот же день умерла.

"Я взяла два шприца, в которые ранее набрала обезболивающий препарат, ввела в намеченную зону один шприц объемом 1,8 мл, затем примерно через минуту ввела второй шприц в том же объеме. Через 30 секунд я ввела клиентке препарат объемом 10 мл", - признавала вину обвиняемая.

Она уточнила, что не делала пациентке аллергопробу перед процедурой, филлер, который она ввела, был куплен ей лично в 2025 году в количестве пяти упаковок у различных поставщиков через мессенджер.